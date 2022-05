Belpietro azzanna Luttwak | Per chi lavori Botte da orbi su Usa e Ucraina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 maggio 2022) “C'era la guerra! Forse voi mangiavate il gelato, ma sono morte moltissime persone” afferma Edwarddal salotto televisivo di Paolo Del Debbio su Rete4, riferendosi alle violenze commesse al confine russo-ucraino già anni fa. “Riguardo l'addestramento degli ucraini prima della guerra, ricordatevi che c'erano gli attacchi russi che ogni giorno uccidevano ucraini. Sono morti circa in 15.000 prima della guerra” ricorda il politologo, che viene però interrotto da Maurizio: “Questa non è la realtà, può raccontare quello che vuole. Si documenti un filo su quello che è accaduto dall'una e dall'altra parte”. Ed è qui cheperde la calma con un: “Senti, non so che mestiere fai tu” indirizzato al direttore de La Verità. “Io sono un consigliere strategico – sottolinea-, lavoro per il mio ...