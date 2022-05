BBQ | lo stiamo facendo nel modo sbagliato

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il barbecue più comunemente conosciuto e praticato in Italia è quello della classica grigliata, fatta tra amici nelle prime giornate assolate e miti dell’anno. Tanta carbonella, fuoco alto, poca legna, cotture rapide e improvvisate. La scelta della carne ricade solitamente su pollo, salsicce, costine e, per i più fortunati, un bel taglio di manzo. La verità è che il barbecue originale, quello nato negli Stati Uniti e da cui noi prendiamo ispirazione, non ha nulla a che vedere con tutto questo: ogni fase è estremamente studiata, scientifica, dalla scelta della materia prima al taglio della carne, dal forno alla legna utilizzata per la cottura. Tutto è espressione e manifesto degli Stati Uniti del sud e frutto di una tradizione secolare, tramandata di generazione in generazione. Le radici di questa antica preparazione affondano nelle tribù indigene dei Caraibi e poi, attraverso gli ...