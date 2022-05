Bayern Monaco, è fatta per Mazraoui: il terzino ha già svolto le visite mediche (Di giovedì 5 maggio 2022) Manca solo l’ufficialità e poi Noussair Mazraoui diventerà un giocatore del Bayern Monaco. A riportarlo è Sport Bild, che spiega come il terzino lascerà l’Ajax a zero in estate per accasarsi in Baviera. Già svolte le visite mediche, si attende solamente la firma. Oltre a Mazraoui, anche Ryan Gravenbercg potrebbe trasferirsi dall’Ajax al Bayern Monaco, per il momento la trattativa non sembra essere in fase avanzata. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Manca solo l’ufficialità e poi Noussairdiventerà un giocatore del. A riportarlo è Sport Bild, che spiega come illascerà l’Ajax a zero in estate per accasarsi in Baviera. Già svolte le, si attende solamente la firma. Oltre a, anche Ryan Gravenbercg potrebbe trasferirsi dall’Ajax al, per il momento la trattativa non sembra essere in fase avanzata. SportFace.

Advertising

gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - DiMarzio : .@FCBayern, la società non vuole cedere #Lewandowski - sportface2016 : #BayernMonaco, è fatta per #Mazraoui: il terzino ha già svolto le visite mediche - Armando70296762 : @lucacerchione Per me ha ragione ,il discorso fila. I risultati calcisitici devono essere sostenibili 'almeno nel l… - CMercatoNews : ????#Inter: #Dumfries può partire: #Lazzari e non solo, i nomi in ballo per il sostituto -