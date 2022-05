Battaglia senza sosta ad Azovstal, si teme per i bambini. Sirene di allarme ovunque (Di giovedì 5 maggio 2022) A Mariupol continua la Battaglia dell'Azovstal mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, le Sirene suonano in tutta l'Ucraina e l'offensiva prosegue. La guerra è al giorno numero settantuno. In base ai dati dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, ad oggi nel conflitto 221 bambini sono morti e almeno 408 sono rimasti feriti. «Nessuno può dire per quanti giorni durerà ancora questa guerra ma credo che la nostra Festa della Liberazione si stia avvicinando», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al popolo danese nell'anniversario della liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella città di Kharkiv e nell'area nord della città di Izyum i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) A Mariupol continua ladell'mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, lesuonano in tutta l'Ucraina e l'offensiva prosegue. La guerra è al giorno numero settantuno. In base ai dati dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, ad oggi nel conflitto 221sono morti e almeno 408 sono rimasti feriti. «Nessuno può dire per quanti giorni durerà ancora questa guerra ma credo che la nostra Festa della Liberazione si stia avvicinando», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al popolo danese nell'anniversario della liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nella città di Kharkiv e nell'area nord della città di Izyum i ...

Advertising

fattoquotidiano : Mosca: ‘Simulato attacco con missili balistici nucleari’. Battaglia ad #Azovstal, ‘pioggia di bombe senza sosta’ [S… - gipsy1966 : RT @tempoweb: Battaglia senza sosta ad #Azovstal, si teme per donne e bambini. Sirene di allarme suonano incessantemente #ucraina #russia #… - tempoweb : Battaglia senza sosta ad #Azovstal, si teme per donne e bambini. Sirene di allarme suonano incessantemente #ucraina… - antoninobill : Guerra in Ucraina, la diretta – Mosca: ‘Simulato attacco con missili balistici nucleari’. Battaglia ad Azovstal: ‘P… - BonvicinoMatteo : RT @Einaudieditore: «La rivoluzione amo viverla solo cosí: con una gentile perseveranza e senza chiedere permesso». Letizia Battaglia, Mi p… -