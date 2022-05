Basket, Virtus Bologna immensa contro Valencia: è finale di EuroCup (Di giovedì 5 maggio 2022) Missione (quasi) compiuta per Virtus Bologna Segafredo che è riuscita, nella bella serata europea della palla a spicchi di ieri, ad affondare gli spagnoli (specialisti della competizione) di Valencia approdando, così, alla finale di EuroCup di Basket. È la prima volta che una compagine italiana arriva all’ultimo atto della seconda coppa della pallacanestro del Vecchio Continente. I campioni della Champions del 2019 assegnata ad Anversa sono riusciti a piegare gli iberici in trasferta grazie al risultato di 83-73. Grande la festa a fine partita per capitan Belinelli e compagni. Virtus Bologna nella storia: prima italiana in finale di EuroCup L’impresa di Virtus Bologna Segafredo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Missione (quasi) compiuta perSegafredo che è riuscita, nella bella serata europea della palla a spicchi di ieri, ad affondare gli spagnoli (specialisti della competizione) diapprodando, così, alladidi. È la prima volta che una compagine italiana arriva all’ultimo atto della seconda coppa della pallacanestro del Vecchio Continente. I campioni della Champions del 2019 assegnata ad Anversa sono riusciti a piegare gli iberici in trasferta grazie al risultato di 83-73. Grande la festa a fine partita per capitan Belinelli e compagni.nella storia: prima italiana indiL’impresa diSegafredo ...

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? La Virtus Bologna vince 83-73 a Valencia e vola in finale di Eurocup ???????? ?? Il report del match… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET EUROCUP SEMIFINALE: VALENCIA-VIRTUS BOLOGNA 73-83 Finale Virtus-Bursaspor 11 maggio a Bologna… - Monets19 : La Virtus gioca la partita perfetta ed espugna La Fonteta. Le mie pagelle del match di ieri per @TuttoBolognaWeb… - 51m0ne00 : RT @parallelecinico: La Virtus vince, anzi stravince più di quel che dice il punteggio (+10), in casa della corazzata Valencia. E' finale d… - SienaFree : Basket C Gold, una buona Virtus Siena non basta: Montecatini vince e chiude la serie -