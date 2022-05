Basket, Sergio Scariolo: “Siamo soddisfatti, ma il lavoro non è finito. In finale sarà una battaglia tra cani” (Di giovedì 5 maggio 2022) La fondamentale vittoria ottenuta ieri, in occasione della semifinale della 7DAYS EuroCup 2021-2022, permette ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna di proseguire il proprio cammino europeo; oltre alla possibilità di conquistare un trofeo continentale, va aggiunto l’automatico pass che la Virtus guadagnerebbe per la prossima Eurolega. Insomma, la partita era di un certo peso e di una qual certa difficoltà, giocando in casa dei rivali del Valencia Basket (presso l’Arena Fuente de San Luis), ma la Segafredo è riuscita a imporsi per 73-83; ad attenderla in finale è la sorpresa di questa edizione di EuroCup, il Bursaspor (questa volta, però, si giocherà a Bologna). Così il coach della Virtus Sergio Scariolo ha commentato la vittoria in semifinale: “Abbiamo fatto un ottimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) La fondamentale vittoria ottenuta ieri, in occasione della semidella 7DAYS EuroCup 2021-2022, permette ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna di proseguire il proprio cammino europeo; oltre alla possibilità di conquistare un trofeo continentale, va aggiunto l’automatico pass che la Virtus guadagnerebbe per la prossima Eurolega. Insomma, la partita era di un certo peso e di una qual certa difficoltà, giocando in casa dei rivali del Valencia(presso l’Arena Fuente de San Luis), ma la Segafredo è riuscita a imporsi per 73-83; ad attenderla inè la sorpresa di questa edizione di EuroCup, il Bursaspor (questa volta, però, si giocherà a Bologna). Così il coach della Virtusha commentato la vittoria in semi: “Abbiamo fatto un ottimo ...

