Basket | per 60 ragazzi il sogno Nba parte da Roma | al via junior camp

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - parte da Roma il sogno Nba di 60 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 14 anni provenienti da 25 Paesi diversi di Europa e Medio Oriente: si chiama Jr. Nba camp e da ieri va in scena presso le strutture della Stella Azzurra Basketball Academy, nella capitale italiana. Certo, la NBA rimane un obiettivo ambizioso e non certo facile, ma non è la prima volta che atleti formatasi nei diversi camp organizzati dalla lega di Adam Silver abbiano poi finito per raggiungere i parquet più prestigiosi del mondo. Soprattutto quando il "know how" necessario per provarci davvero arriva direttamente da tanti protagonisti che quel mondo lo hanno vissuto in prima persona, chi in panchina (Ryan Saunders, ex allenatore dei Minnesota ...

