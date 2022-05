Basket NBA, Miami e Phoenix allungano: Philadelphia e Dallas sono spalle al muro (Di giovedì 5 maggio 2022) I Miami Heat conquistano anche gara-2 ed allungano nella serie contro i Philadelphia 76ers. I padroni di casa sfruttano un buon primo quarto e prevalgono per 119-103. Decisive le prestazioni di Adebayo (23 punti) e Butler (22 punti), quest’ultimo autore addirittura di 12 assist. Buono anche il contributo di Oladipo (19 punti) ed Herro (18 punti). La squadra ospite prova ad aggrapparsi ai 34 punti di Maxey ma servirà qualcosa di più per provare a ribaltare una serie che appare a questo punto scontata. Stesso discorso per i Dallas Mavericks, anch’essi sotto per 2-0 dopo le prime due partite in casa dei Phoenix Suns. Questi sfruttano un incredibile ultimo quarto con soli tre errori dal campo su diciannove tentativi utili e ne approfittano per mettere le cose in chiaro. Finisce 129-109 per la formazione ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) IHeat conquistano anche gara-2 ednella serie contro i76ers. I padroni di casa sfruttano un buon primo quarto e prevalgono per 119-103. Decisive le prestazioni di Adebayo (23 punti) e Butler (22 punti), quest’ultimo autore addirittura di 12 assist. Buono anche il contributo di Oladipo (19 punti) ed Herro (18 punti). La squadra ospite prova ad aggrapparsi ai 34 punti di Maxey ma servirà qualcosa di più per provare a ribaltare una serie che appare a questo punto scontata. Stesso discorso per iMavericks, anch’essi sotto per 2-0 dopo le prime due partite in casa deiSuns. Questi sfruttano un incredibile ultimo quarto con soli tre errori dal campo su diciannove tentativi utili e ne approfittano per mettere le cose in chiaro. Finisce 129-109 per la formazione ...

