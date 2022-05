Basket femminile, gara-4 finale playoff Serie A1: Virtus Bologna-Schio 69-84, cronaca e tabellino (Di giovedì 5 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio 69-84, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2021/2022 di Basket. Le ospiti centrano la vittoria nella quarta gara della Serie, raggiungendo quindi, col risultato di 3-1, la vittoria finale. Bologna che combatte fino a metà gara, per poi crollare mestamente nella seconda parte, per un match che in realtà non è mai stato dalla loro parte. Schio vince ed è Campione d’Italia. finale Schio-Virtus Bologna: DATE, ORARI, TV E ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Lae ildiSegafredo-Famila Wuber69-84, sfida valida come-4 delladeidellaA12021/2022 di. Le ospiti centrano la vittoria nella quartadella, raggiungendo quindi, col risultato di 3-1, la vittoriache combatte fino a metà, per poi crollare mestamente nella seconda parte, per un match che in realtà non è mai stato dalla loro parte.vince ed è Campione d’Italia.: DATE, ORARI, TV E ...

