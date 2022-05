Basket femminile: Famila Schio Campione d’Italia! Ritorno sul trono al PalaDozza, Virtus Bologna battuta in gara-4 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Famila Wuber Schio è per l’undicesima volta Campione d’Italia. La squadra orange conquista lo scudetto 2021-2022 battendo in gara-4 della serie finale la Virtus Segafredo Bologna. Al PalaDozza la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non fa sconti, grazie ai 22 punti di Sandrine Gruda, ai 21 di Kitija Laksa e ai 12 di Giorgia Sottana. Dall’altra parte non bastano i 26 di Ivana Dojkic, i 13 di Cecilia Zandalasini e gli 11 di una Francesca Pasa che ha dimostrato di poter competere ad altissime quote. Sono solo i primi minuti quelli che regalano equilibrio nell’impianto in Piazza Azzarita, fino all’11-11 del quarto d’apertura. Di lì arriva un primo parziale di 0-7 che ha tanto di Laksa, preludio al 16-24 che conclude 10 minuti iniziali. Ma non solo: ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) IlWuberè per l’undicesima voltad’Italia. La squadra orange conquista lo scudetto 2021-2022 battendo in-4 della serie finale laSegafredo. Alla squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non fa sconti, grazie ai 22 punti di Sandrine Gruda, ai 21 di Kitija Laksa e ai 12 di Giorgia Sottana. Dall’altra parte non bastano i 26 di Ivana Dojkic, i 13 di Cecilia Zandalasini e gli 11 di una Francesca Pasa che ha dimostrato di poter competere ad altissime quote. Sono solo i primi minuti quelli che regalano equilibrio nell’impianto in Piazza Azzarita, fino all’11-11 del quarto d’apertura. Di lì arriva un primo parziale di 0-7 che ha tanto di Laksa, preludio al 16-24 che conclude 10 minuti iniziali. Ma non solo: ...

