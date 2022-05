Barcellona su Koulibaly? La rivelazione dell’ex agente: “Lo fecero già nel 2016” (Di giovedì 5 maggio 2022) Grazie alle sue buone prestazioni e la sua continuità, Kalidou Koulibaly riceve le lodi da parte di molti top club. Il difensore è ormai abituato alle lusinghe provenienti dall’Italia ma soprattutto dall’estero, le quali cercano di contenderselo e strapparlo alla corte azzurra. Il 26 del Napoli dal momento della sua consacrazione è diventato un pilastro della squadra partenopea, indipendentemente dall’allenatore in panchina. Senza ombra di dubbio, anche con Spalletti non hanno deluso con le sue prestazioni tanto da attirare i club stranieri. Su di lui infatti ci sarebbe l’interessamento da parte del Barcellona, che sarebbe pronto ad accoglierlo in squadra. Il suo ex procuratore, Bruno Santin, ha parlato al riguardo a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’, dichiarando: “Quando Kalidou era al top sono arrivate offerte anche di 80 milioni di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Grazie alle sue buone prestazioni e la sua continuità, Kalidouriceve le lodi da parte di molti top club. Il difensore è ormai abituato alle lusinghe provenienti dall’Italia ma soprattutto dall’estero, le quali cercano di contenderselo e strapparlo alla corte azzurra. Il 26 del Napoli dal momento della sua consacrazione è diventato un pilastro della squadra partenopea, indipendentemente dall’allenatore in panchina. Senza ombra di dubbio, anche con Spalletti non hanno deluso con le sue prestazioni tanto da attirare i club stranieri. Su di lui infatti ci sarebbe l’interessamento da parte del, che sarebbe pronto ad accoglierlo in squadra. Il suo ex procuratore, Bruno Santin, ha parlato al riguardo a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’, dichiarando: “Quando Kalidou era al top sono arrivate offerte anche di 80 milioni di ...

