Barbara D’Urso | l’epilogo è dei peggiori | fan stroncati dall’orrenda notizia

Per Barbara D'Urso non è stato di certo un finale da ricordare. Purtroppo la notizia di queste ore è stata accolta con tristezza dai suoi fan Nella serata di martedì 3 maggio è andata in onda la finalissima di questa edizione de "La pupa e il secchione". Al termine di un lungo percorso in cui i concorrenti hanno cercato di smussare alcuni propri lati del carattere, la vittoria è spettata alla coppia formata da Maria Laura De Vitis e da Edoardo Baietti. Alle loro spalle si è piazzato invece il duo, sconfitto all'ultima prova, composto da Emy Buono e da Alessandro De Meo. I vincitori si sono aggiudicati il montepremi di ventimila euro. Maria ed Edoardo sono stati in grado di battere gli avversari al cosiddetto "bagno di cultura". Per loro è stato un successo inaspettato, anche se l'intera puntata è stata ricca di colpi di ...

