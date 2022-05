Barbara D’Urso: «A Mediaset siamo tutti una grande famiglia». E annuncia una ‘D’Urso-creatura’ all’Isola dei Famosi (Di giovedì 5 maggio 2022) Barbara D'Urso e Maria Laura De Vitis A poche ore dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show, in coppia con Edoardo Baietti, la 23enne Maria Laura De Vitis è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022. Sarà infatti una delle nuove naufraghe insieme alle già annunciate Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. L’annuncio ufficiale è arrivato a Pomeriggio Cinque. Mentre parlava della finalissima del reality di Italia 1, Barbara D’Urso si è infatti rivolta a Maria Laura, collegata dall’Honduras: “Con grande orgoglio devo dire che, per l’ennesima volta, una D’Urso-Creatura sta per essere una protagonista dell’Isola dei Famosi. Sei in Honduras. Brava, Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa, ti hanno mandata lì, i nostri ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 maggio 2022)D'Urso e Maria Laura De Vitis A poche ore dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show, in coppia con Edoardo Baietti, la 23enne Maria Laura De Vitis è pronta a sbarcaredei2022. Sarà infatti una delle nuove naufraghe insieme alle giàte Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. L’annuncio ufficiale è arrivato a Pomeriggio Cinque. Mentre parlava della finalissima del reality di Italia 1,si è infatti rivolta a Maria Laura, collegata dall’Honduras: “Conorgoglio devo dire che, per l’ennesima volta, una-Creatura sta per essere una protagonista dell’Isola dei. Sei in Honduras. Brava, Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa, ti hanno mandata lì, i nostri ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record d'ascolti e ancora una vittoria per @pomeriggio5 con 19,6% di share sul target commerciale. Il progra… - caffeuccio1 : “Meno bene Pomeriggio 5 al 17,3%” Siamo seriamente a questo livello? Per non dare i suoi meriti a Barbara d’Urso d… - MCapuzzolo : @marcosalvati Carlo Conti è come Barbara D'Urso, al contrario... - DursoAVita1 : Lo dico da sempre è sempre la stessa storia se una cosa la fa barbara d'urso allora tutti a CRITICARE se la fa qual… - cuordipietra : da oggi la mia ragione di vita sarà la speranza in un confronto tra mughini e sgarbi nell'ascensore di barbara d'urso piersilvio guardami -