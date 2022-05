Bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e falso: maxioperazione a Benevento (FOTO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiVenticinque indagati, 29 società bulgare e 34 italiane coinvolte, un giro d’affari di circa 70 milioni di euro: questi i numeri di una maxi inchiesta della Guardia di Finanza che ha accertato presunti reati per Bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e falso commessi in numerose città bulgare sotto la regia di una mente criminale beneventana. E’ questo lo spaccato emerso nel corso di una Conferenza Stampa che si è svolta in Procura con la partecipazione del Procuratore capo Aldo Policastro e la partecipazione del Comandante provinciale delle Fiamme Gialle Eugenio Bua, del colonello Giovanni Ferrajolo. Sedici professionisti coinvolti, facenti capo a 12 società di consulenza legale e amministrativo-contabile, quattro persone ritenute prestanome e 2 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiVenticinque indagati, 29 società bulgare e 34 italiane coinvolte, un giro d’affari di circa 70 milioni di euro: questi i numeri di una maxi inchiesta della Guardia di Finanza che ha accertato presunti reati percommessi in numerose città bulgare sotto la regia di una mente criminale beneventana. E’ questo lo spaccato emerso nel corso di una Conferenza Stampa che si è svolta in Procura con la partecipazione del Procuratore capo Aldo Policastro e la partecipazione del Comandante provinciale delle Fiamme Gialle Eugenio Bua, del colonello Giovanni Ferrajolo. Sedici professionisti coinvolti, facenti capo a 12 società di consulenza legale e amministrativo-contabile, quattro persone ritenute prestanome e 2 ...

