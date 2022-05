Banca Intesa: oltre 100 nuove assunzioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Il gruppo Bancario è alla ricerca di diplomati e laureati per le filiali in Italia Il gruppo Bancario Intesa Sanpaolo offre opportunità di lavoro a 148 nuove figure in possesso di diploma e di laurea da inserire presso le 5 mila filiali presenti sul territorio nazionale. La ricerca si riferisce anche all’accordo firmato tempo fa con diverse organizzazioni sindacali e finalizzato a un ricambio generazionale, che prevede l’assunzione di 3.500 nuovi profili entro il 2024. Le nuove assunzioni riguardano Consulenti Finanziari, i quali dovranno pianificare gli incontri con i clienti, offrire loro consulenza diventando il punto di riferimento, identificare e proporre i prodotti e i servizi soddisfacendo le esigenze dei clienti e costruendo con loro una relazione di valore; Addetti alla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) Il grupporio è alla ricerca di diplomati e laureati per le filiali in Italia Il grupporioSanpaolo offre opportunità di lavoro a 148figure in possesso di diploma e di laurea da inserire presso le 5 mila filiali presenti sul territorio nazionale. La ricerca si riferisce anche all’accordo firmato tempo fa con diverse organizzazioni sindacali e finalizzato a un ricambio generazionale, che prevede l’assunzione di 3.500 nuovi profili entro il 2024. Leriguardano Consulenti Finanziari, i quali dovranno pianificare gli incontri con i clienti, offrire loro consulenza diventando il punto di riferimento, identificare e proporre i prodotti e i servizi soddisfacendo le esigenze dei clienti e costruendo con loro una relazione di valore; Addetti alla ...

