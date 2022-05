Bambina di 6 anni e il fratellino di 4 salvano la vita del papà quando lo trovano svenuto in cantina (Di giovedì 5 maggio 2022) quando diventiamo genitori, le nostre vite cambiano in un modo che probabilmente è difficile da spiegare a chi non ha figli. In parole semplici, non c’è nulla al mondo che la grande maggioranza di noi non farebbe per proteggere i propri figli dai pericoli. L’idea che potrebbe succedergli qualcosa di brutto è già sufficiente a farci venire il mal di stomaco. Essere pronti ad agire quando arriva il momento è il nostro compito ed è nostra responsabilità. Ma cosa succede quando i ruoli vengono invertiti? Cosa succede quando sono i genitori ad aver bisogno di aiuto e sono i figli a determinare che corso prenderà il destino? ShutterstockMacie Semrau, 6 anni, la mattina del 12 aprile ha deciso di non voler andare a scuola. Era così decisa a voler rimanere a casa che sua madre, Kate Semrau, alla ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 5 maggio 2022)diventiamo genitori, le nostre vite cambiano in un modo che probabilmente è difficile da spiegare a chi non ha figli. In parole semplici, non c’è nulla al mondo che la grande maggioranza di noi non farebbe per proteggere i propri figli dai pericoli. L’idea che potrebbe succedergli qualcosa di brutto è già sufficiente a farci venire il mal di stomaco. Essere pronti ad agirearriva il momento è il nostro compito ed è nostra responsabilità. Ma cosa succedei ruoli vengono invertiti? Cosa succedesono i genitori ad aver bisogno di aiuto e sono i figli a determinare che corso prenderà il destino? ShutterstockMacie Semrau, 6, la mattina del 12 aprile ha deciso di non voler andare a scuola. Era così decisa a voler rimanere a casa che sua madre, Kate Semrau, alla ...

