Ballando con le stelle: c’è un ritorno? Ecco la voce (Di giovedì 5 maggio 2022) Ballando con le stelle, c’è un ritorno? Ecco la voce: i rumors sui possibili partecipanti alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci. La stagione televisiva 2021-2022 si sta per concludere e, in vista dell’estate, sia la Rai che Mediaset si prepara ad organizzare le nuove edizioni dei suoi programmi di punta. Se per Mediaset L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 5 maggio 2022)con le, c’è unla: i rumors sui possibili partecipanti alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci. La stagione televisiva 2021-2022 si sta per concludere e, in vista dell’estate, sia la Rai che Mediaset si prepara ad organizzare le nuove edizioni dei suoi programmi di punta. Se per Mediaset L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

toselluc : A volte ripenso ad Ambrosini che a 2 minuti dalla fine e con il Real Madrid sotto di due gol in telecronaca dice “e… - cinziajenna2016 : Secondo me non meriti neanche di tornare a ballando con le stelle, impressionante l'incompetenza... - grdrnvl : RT @barb1p: a me di cosa dice totano la cui massima carriera è stata ballando con le stelle e le corna di valentin su un ballerino con i co… - sadic0stears : RT @barb1p: a me di cosa dice totano la cui massima carriera è stata ballando con le stelle e le corna di valentin su un ballerino con i co… - barb1p : a me di cosa dice totano la cui massima carriera è stata ballando con le stelle e le corna di valentin su un baller… -