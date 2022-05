Azovstal | Putin sente Bennett | «Sì ai corridoi umanitari | ma i militari nell’acciaieria si devono arrendere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirha avuto una telefonata con il premier israeliano Naftali, nella quale è stata affrontata la crisia in corso a Mariupol. «La Russia è pronta a garantire un’uscita sicura dei civili dall’acciaieriadi Mariupol – avrebbe dettosecondo quanto riferito dal Cremlino – ma inello stabilimentoarrendersi». Oggi sarebbe dovuto partire il cessate il fuoco per permettere le evacuazioni dei civili dall’edificio, ma Kiev ha denunciato che «con il sostegno dell’aviazione, la Russia ha ripreso l’offensiva per controllare». Le truppe della Federazione russa avevano detto che «in conformità con la decisione della leadership della Federazione russa, basata su principi di ...