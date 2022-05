Avellino | D’Agostino non usa mezza misure | “Ora resettiamo tutti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stiamo già pensando a come ripartire, a come resettare il tutto, con obiettivi diversi e, magari, meno delusioni”. Parla così il presidente dell’, Angelo Antoniodopo la disfatta con il Foggia. “Qualcuno, per quanto riguarda la parte tecnica, è stato sopravvalutato e non ha reso rispetto alle aspettative che c’erano. Tanti sono sopravvalutati ma non dovevamo scoprirlo noi, non dovevamo saperlo noi – sottolinea– Abbiamo assunto tanti impegni dal lato economico, ma i calciatori evidentemente non hanno rispettato i loro. Ritengo che i ragazzi non abbiano fatto in pieno il loro dovere”. “E’ evidente che non è cambiato nulla con la guida tecnica – ammette – Il problema principale riguarda il gruppo dei calciatori, che non hanno reso come ci aspettavamo. ...