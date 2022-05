Avellino, D’Agostino: “Giocatori non degni di questa maglia! Stagione di schifo” (Di giovedì 5 maggio 2022) Le dichiarazioni del presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, a margine della debacle contro il Foggia di Zeman Leggi su mediagol (Di giovedì 5 maggio 2022) Le dichiarazioni del presidente dell', Angelo Antonio D'Agostino, a margine della debacle contro il Foggia di Zeman

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Avellino, D’Agostino: “Giocatori non degni di questa maglia! Stagione di schifo” - Mediagol : Avellino, D’Agostino: “Giocatori non degni di questa maglia! Stagione di schifo” - zazoomblog : Avellino D’Agostino non usa mezza misure: “Ora resettiamo tutti” - #Avellino #D’Agostino #mezza #misure:… - zazoomblog : Avellino D’Agostino non usa mezza misure: “Ora resettiamo tutti” - #Avellino #D’Agostino #mezza #misure: - anteprima24 : ** ##Avellino, D'Agostino non usa mezza misure: 'Ora resettiamo tutti' ** -