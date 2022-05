Austin Powers 4 | Mike Myers ha appena rivelato che il film è finalmente in lavorazione?

(Di giovedì 5 maggio 2022)ha forseche4 potrebbeessere indurante l'intervista che recentemente rilasciato per SiriusXM?, durante il tour promozionale di The Pentaverate, la sua nuovissima serie che debutta oggi su Netflix, hache4 potrebbe essere in pre-produzione: le voci relative all'eventuale realizzazione di un nuovo capitolo della saga circolano online dal 2005, ovvero tre anni dopo l'uscita del terzo capitolo del franchise:in Goldmember., il creatore e co-sceneggiatore della serie di pellicole, era di umore giocoso ...

Mike Myers, durante il tour promozionale di The Pentaverate, la sua nuovissima serie che debutta oggi su Netflix, ha rivelato che Austin Powers 4 potrebbe essere in pre-produzione: le voci relative all'eventuale realizzazione di un nuovo capitolo della saga circolano online dal 2005, ovvero tre anni dopo l'uscita del terzo capitolo del franchise.