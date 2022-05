Atletica | Tamberi e Barshim | amici e rivali al Golden Gala

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) -. Protagonisti di uno dei momenti più simbolici dello sport mondiale, la medaglia d'oro condivisa alle Olimpiadi di Tokyo nella scorsa estate. Si ripeterà a Roma, alPietro Mennea del 9 giugno, il duello tra Gianmarcoe Mutaz Essa. Nella quinta tappa della Wanda Diamond League, lo Stadio Olimpico accoglierà i due campioni del salto in alto che in Giappone hanno incarnato alla perfezione i valori dizia e lealtà sportiva, condividendo il trionfo dopo aver saltato entrambi la misura di 2,37 al primo tentativo. A pochi mesi dai Mondiali in Oregon, iloffrirà una nuova sfida ad altissimo livello, tra il vincitore della Diamond League 2021 ...

