Atletica | Gianmarco Tamberi illumina il Golden Gala Il Campione Olimpico sfiderà Barshim a Roma

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sarà unsemplicemente stellare. Dopo l’annuncio della presenza di Marcell Jacobs,dei 100 metri, il pubblico dello Stadiodipotrà sostenere anche un altro eroe di Tokyo.sarà infatti della partita per la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale dileggera. La presenza deldi salto in alto è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno anche lanciato la sfida tra il marchigiano e il qatarino Mutaz Essa, l’uomo con cui il ribattezzato Gimbo ha condiviso il gradino più alto del podio ai Giochi. Il vincitore dell’ultima Diamond League, capace di ...

