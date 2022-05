Atletica | al Golden Gala 2022 nuova sfida tra Tamberi e Barshim

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 maggio 2022) Latra Gianmarcoe Mutaz Essasi ripeterà a Roma, in occasione delPietro Mennea. I due saltatori in alto, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno emozionato il mondo decidendo di condividere la medaglia d’oro, torneranno a confrontarsi il 9 giugno allo Stadio Olimpico per la quinta tappa della Wanda Diamond League. Sarà un test ad altissimo livello in vista dei Mondiali in Oregon tra, vincitore della Diamond League 2021 (2,34 nella finale di Zurigo dello scorso settembre) e l’oro iridato, sul tetto del mondo nelle rassegne di Londra 2017 e Doha 2019.è reduce dalla medaglia di bronzo con 2,31 ai Mondiali indoor di Belgrado, unica gara della sua ...