ASL Benevento, lunedì cerimonia di apertura della Casa e dell'Ospedale di Comunità (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Sa) – lunedì, 9 maggio, la Asl Benevento, apre le porte della Casa e dell'Ospedale di Comunità, a San Bartolomeo in Galdo, presso il distretto sanitario Alto Sannio Fortore. Con l'apertura della nuova struttura territoriale prende avvio il progetto previsto dal PNRR e dagli atti programmatici della Regione Campania, espressione di un nuovo modo di concepire la sanità, più vicina al cittadino e alla sua famiglia. Le Case di Comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione, soprattutto delle aree interne, dove è possibile ricevere prestazioni di cure primarie e di continuità assistenziale. In un unico luogo i medici di famiglia, gli ...

