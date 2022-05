Arriva in Italia Black Basta, il ransomware presumibilmente lanciato da una gang sudafricana (Di giovedì 5 maggio 2022) Black Basta è un ransomware frutto dell’azione di una nuova gang probabilmente sudafricana che opera da pochissimo ma che – nel giro di una manciata di settimane – ha già violato oltre dieci aziende. L’arrivo in Italia viene segnalato dal SOC team della Cyber Security Company Swascan, che ha intercettato e analizzato un nuovo strain di ransomware recentemente molto attivo in occidente – negli Stati Uniti -. La gang si slega dalle logiche di “state sponsored attacks” e opera approfittando, come tante altre, del caos mondiale generato dalla guerra in Ucraina. LEGGI ANCHE >>> Principi traversali di indirizzo e buone pratiche per sventare gli attacchi informatici: la circolare dell’ACN per le PA Black Basta ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 maggio 2022)è unfrutto dell’azione di una nuovaprobabilmenteche opera da pochissimo ma che – nel giro di una manciata di settimane – ha già violato oltre dieci aziende. L’arrivo inviene segnalato dal SOC team della Cyber Security Company Swascan, che ha intercettato e analizzato un nuovo strain direcentemente molto attivo in occidente – negli Stati Uniti -. Lasi slega dalle logiche di “state sponsored attacks” e opera approfittando, come tante altre, del caos mondiale generato dalla guerra in Ucraina. LEGGI ANCHE >>> Principi traversali di indirizzo e buone pratiche per sventare gli attacchi informatici: la circolare dell’ACN per le PA...

