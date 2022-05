Arrestato il presidente della Reggina | “Autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva”

(Di giovedì 5 maggio 2022) IlLuca Gallo è statodalla Guardia di Finanza in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma. I reati ipotizzati nei confronti dell’imprenditore – che oltre ad esseredel club che milita in serie B opera nel settore dei servizi di sostegno alle imprese per la gestione e la fornitura del personale – sono. I militari del nucleo di polizia economico finanziariaFinanza stanno eseguendo una serie di perquisizioni e sequestri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Reggina Luca #Gallo: accusato di autoriciclaggio+++#SerieB - cmdotcom : #Reggina, arrestato il presidente della #Reggina calcio Luca Gallo - AlfredoLanzell1 : - Casti_F : RT @sportface2016: +++Arrestato il presidente della #Reggina Luca #Gallo: accusato di autoriciclaggio+++#SerieB - PupiaTv : Autoriciclaggio, arrestato il presidente della Reggina Calcio -

L'exdel gruppo Biancamano, Giovanni Battista Pizzimbone , è finito in carcere, su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino , per bancarotta fraudolenta e insider trading con altri quattro ...