Arisa e Rocco Siffredi: la foto insieme fa impazzire i fan (Di giovedì 5 maggio 2022) Rocco Siffredi e Arisa sono pronti a collaborare insieme ad un film a luci rossi? Chissà, l'incontro tra i due ha fatto insospettire i fan. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo e cosa si mormora sul web. Qualche settimana fa, il noto regista di film a lucci rossi aveva confessato di volere Arisa come attrice in uno dei suoi progetti hard. Ora i due si sono scattati una foto insieme e l'hanno pubblicata sui social. Intanto i fan di Siffredi sperano che tra loro possa nascere una collaborazione. Arisa e Rocco Siffredi: il selfie insieme fa impazzire i fan Venerdì 22 aprile, Arisa e Rocco Siffreddi hanno ...

LiberoPetrucci : Ma ‘sto porno Rocco /Arisa? - CazzateSparo : Non vorrei dire ma la foto di Arisa con Rocco faceva capire che la squadra degli uomini avrebbe vinto almeno fino a… - laViscontina : @dea_channel Name that tune porta davvero allegria...Ci vuole. Sabrina che 'E' il telefonino' però ritocca di nuovo… - maria51109522 : non credo proprio che Arisa voglia fare nessun film almeno no di certo con Rocco Siffreddi quanta cattiveria esager… - carmine20998435 : Solitamente si fa dopo la serie il film: Invece Rocco Siffredi & Arisa pronti a girare!!!?????? -