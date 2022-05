Arianna Becheroni, chi è la protagonista di Bang Bang Baby: carriera e vita privata dell’attrice (Di giovedì 5 maggio 2022) Arianna Becheroni è la giovanissima protagonista della serie originale italiana di Amazon Prime Bang Bang Baby. La serie è composta da 10 episodi, i primi sono usciti il 28 aprile, mentre per la seconda parte si dovrà attendere il 19 maggio. Nella serie Arianna interpreta Alice, giovane liceale che, per riconquistare l’amore del padre, entra nel mondo della criminalità organizzata di cui fa parte la sua famiglia. Arianna Becheroni, gli studi e le passioni della giovane attrice Arianna Becheroni è nata a Milano il 27 giugno 2004, ha 17 anni e studia recitazione da quando ne aveva 7. Come riportato sul sito della sua agenzia, l’attrice parla diverse lingue tra cui ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)è la giovanissimadella serie originale italiana di Amazon Prime. La serie è composta da 10 episodi, i primi sono usciti il 28 aprile, mentre per la seconda parte si dovrà attendere il 19 maggio. Nella serieinterpreta Alice, giovane liceale che, per riconquistare l’amore del padre, entra nel mondo della criminalità organizzata di cui fa parte la sua famiglia., gli studi e le passioni della giovane attriceè nata a Milano il 27 giugno 2004, ha 17 anni e studia recitazione da quando ne aveva 7. Come riportato sul sito della sua agenzia, l’attrice parla diverse lingue tra cui ...

Advertising

MafraLiga : Su @qnazionale vi racconto chi è Arianna Becheroni, protagonista di “Bang bang baby”, la nuova serie di… - santdnpr : RT @VanityFairIt: Il regista Michele Alhaique e gli attori, Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi e Lucia Mascino, raccontan… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Il regista Michele Alhaique e gli attori, Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi e Lucia Mascino, raccontan… - VanityFairIt : Il regista Michele Alhaique e gli attori, Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi e Lucia Mascino, rac… - weissyamato : Non so cosa mi abbia posseduto per farmi iniziare Bang Bang Baby dato che le serie su quel tema non fanno proprio p… -