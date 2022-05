Archiviare sì, ma nel bidone (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla Corte d’appello di Napoli finivano nella carta da riciclare sentenze e faldoni. Li «smaltiva» in questo modo una cancelliera che, dopo le riprese eseguite di nascosto dalla Guardia di finanza, ora è accusata di distruzione di documenti giudiziari. E assieme a lei, c’era un assistente molto apprezzato da qualche avvocato perché faceva risparmiare... Cosa non si fa per non lavorare. In Corte d’appello a Napoli, per esempio, una cancelliera è finita sott’inchiesta per aver distrutto un centinaio di atti giudiziari che non aveva alcuna voglia di trattare. «Fatico troppo, non ce la faccio più. Adesso chiedo il trasferimento» si lamentava la donna coi colleghi mentre le telecamere installate dalla Finanza, nel suo ufficio, la sorvegliavano. E, in effetti, Maria Rosaria Orefice, nella cittadella giudiziaria, aveva una reputazione non proprio immacolata. Stando alle carte del ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla Corte d’appello di Napoli finivano nella carta da riciclare sentenze e faldoni. Li «smaltiva» in questo modo una cancelliera che, dopo le riprese eseguite di nascosto dalla Guardia di finanza, ora è accusata di distruzione di documenti giudiziari. E assieme a lei, c’era un assistente molto apprezzato da qualche avvocato perché faceva risparmiare... Cosa non si fa per non lavorare. In Corte d’appello a Napoli, per esempio, una cancelliera è finita sott’inchiesta per aver distrutto un centinaio di atti giudiziari che non aveva alcuna voglia di trattare. «Fatico troppo, non ce la faccio più. Adesso chiedo il trasferimento» si lamentava la donna coi colleghi mentre le telecamere installate dalla Finanza, nel suo ufficio, la sorvegliavano. E, in effetti, Maria Rosaria Orefice, nella cittadella giudiziaria, aveva una reputazione non proprio immacolata. Stando alle carte del ...

