Apple Music: arriva la funzione Sleep Timer nella beta per Android (Di giovedì 5 maggio 2022) Il colosso di Mountain View, il più delle volte, porta nuove funzioni a bordo della sue app per iOS e poi successivamente le introduce anche su Android. Di solito, però, può anche succedere che Apple arrechi cambiamenti alle sue app per il sistema operativo sviluppato da Google per poi introdurle nelle versioni iOS. Un esempio riguarda Apple Music, il servizio di streaming video e Musicale sviluppato dall'azienda di Cupertino, che, con la recente versione beta 3.10, ha inserito per il robottino verde un Timer di spegnimento (Sleep Timer) che però non è ancora giunto a bordo dei sistemi del marchio con la mela morsicata. Dopo aver inserito alcuni widget migliorati, la versione beta di Apple ...

