Apple | Google e Microsoft a breve implementeranno l’accesso senza password su tutte le principali piattaforme

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 maggio si celebra in tutto il globo il «WorldDay», una giornata creata nel 2013 da Intel per aumentare la consapevolezza della sicurezza digitale. Proprio oggi, i giganti della tecnologiahanno annunciato di essersi impegnati – in uno «sforzo congiunto» ad estendere il supporto per lo standard FIDO per accelerare la disponibilità degli accessi. Ciò per rendere gli accessi più veloci, semplici e, soprattutto, sicuri, i quali saranno disponibili per i consumatori suidispositivi e, dunque, giungerà suledi dispositivi ...