Applausi alla Roma | fantastico gesto per i tifosi | succederà per la finale di Conference League!

(Di giovedì 5 maggio 2022) Laha raggiunto unaeuropea dopo ben 31 anni. I giallorossi, infatti, si giocheranno a Tirana il prossimo 25 maggio ladiLeague contro il Feyenoord. Decisiva la rete di Abraham che ha steso 1-0 il Leicester.Leicester La concentrazione, ovviamente, è tutta proiettata sull’atto decisivo che assegnerà il trofeo. Eppure la società giallorossa ha voluto premiare ifedelissimi. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha fatto sapere che i 166che seguirono la squadra in Norvegia contro il Bodo-Glimt, assistendo a un mortificante 6-1 nella fase a gironi della competizione, avranno in regalo in regali il biglietto per lain segno di riconoscenza. Un ...

PipoSilvia : RT @asrsupporter: "Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stad…

...per la finale di Conference League conquistata dopo aver battuto il Leicester 1 - 0 grazie... cori,, bandiere al vento. Una vera e propria festa per il grande traguardo raggiunto dalla ...Uscita bassa,. Poi tante urla, pochi spaventi e un bacio in fronte a Smalling. La ripresa ... E pure nella ripresa che testa! Zaniolo 6 :prima occasione usa una puntatina fuori luogo. ... Lungo applauso e cori per Claudio Ranieri all'Olimpico nel corso della ripresa di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League. L'ex allenatore di Roma e Leicester, con cui ha vinto la p ...