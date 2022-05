Antonella Clerici lascia tutti senza parole: “Io faccio il tifo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino perchè …” (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonella Clerici è una nota conduttrice televisiva, la quale ormai da diversi anni è al timone di diverse trasmissioni molto importanti di casa Rai. Da un paio di anni a questa parte è tornata su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno, il programma molto amato dai telespettatori e che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 12.00. Ebbene, sembra che nelle scorse ore la conduttrice abbia voluto esprimere un giudizio su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano insieme, confermato ritorno di fiamma I due dopo essersi presi e lasciati ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 5 maggio 2022)è una nota conduttrice televisiva, la quale ormai da diversi anni è al timone di diverse trasmissioni molto importanti di casa Rai. Da un paio di anni a questa parte è tornata su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno, il programma molto amato dai telespettatori e che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, va in ondai giorni a partire dalle ore 12.00. Ebbene, sembra che nelle scorse ore la conduttrice abbia voluto esprimere un giudizio su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando diDeDetornano insieme, confermato ritorno di fiamma I due dopo essersi presi eti ...

