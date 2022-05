Antonella Clerici e il tenero addio a Nonna Pina, protagonista del celebre brano sulle tagliatelle: il ricordo (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonella Clerici ha dedicato i primi minuti di uno dei suoi programmi culinari per dire addio a una Nonna, il cui volto è sconosciuto ai più, ma il suo nome è entrato nei cuori di piccoli e grandi grazie ad un famoso brano dello Zecchino d’Oro che ha fatto cantare tantissime generazioni e che l’ha fatta diventare la Nonna italiana per eccellenza. Antonella Clerici e l’addio a Nonna Pina Nella puntata del 4 maggio di È sempre Mezzogiorno, programma che informa e intrattiene creando un momento di convivialità, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì; Antonella Clerici prima di iniziare la trasmissione ha voluto dire addio alla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022)ha dedicato i primi minuti di uno dei suoi programmi culinari per direa una, il cui volto è sconosciuto ai più, ma il suo nome è entrato nei cuori di piccoli e grandi grazie ad un famosodello Zecchino d’Oro che ha fatto cantare tantissime generazioni e che l’ha fatta diventare laitaliana per eccellenza.e l’Nella puntata del 4 maggio di È sempre Mezzogiorno, programma che informa e intrattiene creando un momento di convivialità, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì;prima di iniziare la trasmissione ha voluto direalla ...

