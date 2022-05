Antonella Clerici, cosa fai? “Ahia, ammazza!” | Disastro in diretta: si è fatta malissimo (Di giovedì 5 maggio 2022) Incidente in diretta televisiva per la nota conduttrice Antonella Clerici che per un attimo ha preoccupato il pubblico di Rai 1 Incidente per Antonella Clerici (screenshot RaiPlay)La conduttrice Antonella Clerici in questa nuova stagione televisiva ha trovato un nuovo ruolo ovvero quello di padrona di casa di un nuovo format. Ogni mattina è infatti al timone di È sempre mezzogiorno ovvero un programma dedicato alla cucina ed in onda sul primo canale della nota rete televisiva Rai. In questo nuovo appuntamento però la conduttrice si è ritrovata ad essere vittima di un incidente proprio in cucina. Un incidente che ha costretto sia la regia che il cuoco presente ad intervenire. Antonella Clerici, l’incidente in diretta ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Incidente intelevisiva per la nota conduttriceche per un attimo ha preoccupato il pubblico di Rai 1 Incidente per(screenshot RaiPlay)La conduttricein questa nuova stagione televisiva ha trovato un nuovo ruolo ovvero quello di padrona di casa di un nuovo format. Ogni mattina è infatti al timone di È sempre mezzogiorno ovvero un programma dedicato alla cucina ed in onda sul primo canale della nota rete televisiva Rai. In questo nuovo appuntamento però la conduttrice si è ritrovata ad essere vittima di un incidente proprio in cucina. Un incidente che ha costretto sia la regia che il cuoco presente ad intervenire., l’incidente in...

Advertising

zazoomblog : Antonella Clerici lascia tutti senza parole: “Io faccio il tifo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino perchè …”… - ParliamoDiNews : Antonella Clerici, tristezza infinita: è la fine di un`era - - tempoweb : Antonella Clerici e il dramma più triste in diretta: 'È morta'. Nessuno trattiene le lacrime #5maggio… - mocciosvs : vista antonella clerici bruciarsi le mani in diretta questa donna migliorandomi la giornata - infoitcultura : 'È morta'. Il dramma che colpisce Antonella Clerici in diretta: lacrime e stop alla trasmissione -