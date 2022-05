Anna Politkovskaja uccisa perché voleva fare del bene usando il giornalismo

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Claudia Sarritzu "L'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede". Una frase semplice e dura come una pietra, una lezione che non ti può insegnare davvero nessuna scuola di,...

Advertising

ivanscalfarotto : Nella giornata della #libertadistampa un pensiero commosso ad Anna Politkovskaja, ai suoi colleghi che ancora prova… - PiazzapulitaLA7 : 'Mia madre Anna Politkovskaja questa l’avrebbe senz’altro chiamata guerra' Stasera a #Piazzapulita l’intervista e… - Nitch_P : RT @PiazzapulitaLA7: 'Mia madre Anna Politkovskaja questa l’avrebbe senz’altro chiamata guerra' Stasera a #Piazzapulita l’intervista escl… - jackfollasb : «Mia madre l’avrebbe chiamata guerra», parla la figlia di Anna Politkovskaja - Jacknero62 : RT @lanf64: #RussianUkrainianWar. «Mia madre l’avrebbe chiamata guerra» Parole di Anna Politkovskaja, la cui madre, giornalista russa, f… -

Si potrebbero scrivere mille e più pagine sul coraggio di, ma forse basta citare una solo sua frase per capire l'enorme perdita che la Russia e il mondo libero, dieci anni fa, ...... che si preannuncia unica, ci sarà anche Vera, figlia diPolitkovksaja, la reporter russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006. Poi, spazio a due nuovi reportage esclusivi ...Una giornalista simbolo della libertà di stampa odiata da potenti e guerrafondai. E per questo uccisa dal potere che ha occultato i nomi dei mandanti, che pure tutti conoscono. «Mia madre aveva radici ...E stata assassinata nell’ascensore del suo palazzo a Mosca il 7 ottobre del 2006. La sua colpa fu raccontare gli orrori perpetuati dalla Russia di Putin in Cecenia ...