Ancora stallo dell'Unione Europea sul petrolio russo (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla riUnione di domani tra gli ambasciatori Ue è attesa l'approvazione del divieto totale di importare petrolio dalla Russia a partire dal primo gennaio 2023. Tuttavia, il testo finale del sesto pacchetto di sanzioni Ue a Mosca "... Leggi su today (Di giovedì 5 maggio 2022) Alla ridi domani tra gli ambasciatori Ue è attesa l'approvazione del divieto totale di importaredalla Russia a partire dal primo gennaio 2023. Tuttavia, il testo finale del sesto pacchetto di sanzioni Ue a Mosca "...

Advertising

tg2000it : Guerra #Russia - #Ucraina, sul versante diplomatico non si apre ancora nessuno spiraglio. La presidente della commi… - TV2000it : Guerra #Russia - #Ucraina, diplomazia ancora in stallo #5maggio #RussianUkrainianWar - AndreaImondi : RT @tincazzi: #Kharkiv. Continua il contrattacco ucraino. Russi respinti a est di oltre 40km. Presa anche Staryi Saltiv. A rischio anche un… - goffredog1 : RT @cambialaterra: ??? Non cala la vendita di #pesticidi in #Europa. I dati di @EU_Eurostat relativi agli ultimi 10 anni mostrano una situaz… - andreadortenzio : Ancora stallo per le truppe russe nel loro principale sforzo sul saliente. Non riescono ad avanzare nonostante gli… -