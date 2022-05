Ancora bombe sull'acciaieria Azvostal di Mariupol, la Russia ha violato il cessate il fuoco per evacuare i civili (Di giovedì 5 maggio 2022) La Russia "ha violato" la promessa di cessate il fuoco fatta ieri per permettere l'evacuazione dei civili Ancora rimasti all'interno dell'acciaieria Azovstal. Lo ha denunciato il comandante del reggimento Azov Sviatoslav Palamar, che ha chiesto aiuto per i soldati feriti che "stanno morendo in un'orribile agonia" e per l'evacuazione dei civili. "E' il terzo giorno da quando il nemico è entrato nell'impianto di Azovstal, dove continuano pesanti e sanguinosi combattimenti", ha affermato Palamar in un video pubblicato su Telegram, nel quale ha accusato "Ancora una volta i russi di aver violato la promessa di un cessate il fuoco, non permettendo ... Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) La"ha" la promessa diilfatta ieri per permettere l'evacuazione deirimasti all'interno dell'Azovstal. Lo ha denunciato il comandante del reggimento Azov Sviatoslav Palamar, che ha chiesto aiuto per i soldati feriti che "stanno morendo in un'orribile agonia" e per l'evacuazione dei. "E' il terzo giorno da quando il nemico è entrato nell'impianto di Azovstal, dove continuano pesanti e sanguinosi combattimenti", ha affermato Palamar in un video pubblicato su Telegram, nel quale ha accusato "una volta i russi di averla promessa di unil, non permettendo ...

