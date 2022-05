Ancelotti in finale | l’attacco in diretta | “Momenti vergognosi alla Juventus”

Advertising

capuanogio : Comunque #Ancelotti “il fortunato” si sarà fatto una #ChampionsLeague contro #PSG negli ottavi, #Chelsea nei quarti… - fanpage : Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League?? Battuto il City di Guardiola con una rimonta paz… - pietroraffa : 3 Champions League (record con Zidane e Paisley), 2 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee (record con Guar… - filoferranti : RT @AntonelloAng: Agli Juventini che dicono che Ancelotti fu bistrattato dalla @juventusfc rispondo così: 1) ha perso una semifinale di Cha… - Sicilianodoc7 : RT @AntonelloAng: Agli Juventini che dicono che Ancelotti fu bistrattato dalla @juventusfc rispondo così: 1) ha perso una semifinale di Cha… -

Carloha messo a segno un'altra impresa rimontando il Manchester City e centrando ladi Champions con il Liverpool: e il futuro può essere una grande sorpresaCarloè tornato al centro delle celebrazioni di tutta Europa. La partita di ieri sera in ogni caso resterà ...... aprendo le porte al gol del Kun Agüero, due minuti dopo, per il 3 - 2che riporta la ... La mossa di Carlo, La doppietta del subentrante Rodrygo al 90esimo e 91esimo ha cambiato la ...La squadra di Carlo Ancelotti ha raggiunto il traguardo appena due giorni dopo essersi laureata Campione di Spagna. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi – 15 milioni ...Carlo Ancelotti conquista l'ennesima finale di Champions League e arrivano le critiche: "Alla Juventus momenti vergognosi" ...