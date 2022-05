Ancelotti abbraccia il figlio e piange | Carletto protagonista di un’altra impresa sportiva | VIDEO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Apoteosi Real Madrid. La squadra di Carloè volata in finale di Champions League, l’allenatore italiano ha realizzato l’ennesimo capolavoro. Il Manchester City era in controllo di partita e qualificazione dopo il 4-3 dell’andata e l’iniziale vantaggio in Spagna di Mahrez. Nel finale si è registrata la grande reazione dei Blancos e la doppietta di Rodrygo nel recupero. Si va ai tempi supplementari e Benzema è l’uomo decisivo: l’attaccante si procura un calcio di rigore e poi lo realizza con freddezza. Il vero autore del capolavoro è stato Carlo, il tecnico si è lasciato andare con ilDavide, suo assistente. Prima un lungo abbraccio poi le lacrime, l’allenatore italianodi. Commovente Carlo e Davide ...

Al termine della semifinale di ritorno di Champions League che ha visto il Real Madrid superare il Manchester City 3 - 1 dopo i supplementari, Carloha abbracciato così il figlio Davide, viceallenatore dei Blancos.... trasforma il penalty assegnato da Orsato Ore 22:59 - Invasione di campo TifosoBenzema, ... ma l'incornata termina alta Ore 21:01 - Blancos in pressione La squadra dicomincia ...Vinicius con Ancelotti è migliore di quello che era, Benzema fisicamente sta meglio come non mai, Modrid rispetto all'anno scorso sembra avere 25 anni. Non è fortuna, il massimo rispetto per il miglio ...Ieri sera Real Madrid e Manchester City hanno regalato ancora una volta spettacolo puro in campo, al Bernabeu, per il match di ritorno di semifinali di Champions League. La squadra spagnola è riuscita ...