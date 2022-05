Amici, insegnante saluta il programma: l’addio è drammatico (Di giovedì 5 maggio 2022) Per uno degli insegnante di “Amici” sembra che la fine del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi sia ormai prossima Quella di cui parliamo oggi non sarà di certo una notizia che farà molto piacere ai tanti telespettatori del talent show di Maria. Questi ultimi sanno bene che manca sempre di meno alla decretazione del campione. Dopo la vittoria dello scorso anno di Giulia Stabile, adesso il pubblico è curioso di scoprire se a trionfare sarà ancora una volta un ballerino oppure un cantante. Amici (Websource)Uno dei ballerini più promettenti di questa ventunesima edizione è stato eliminato proprio la scorsa puntata. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, allievo della squadra composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Per lui il ballottaggio finale con Albe è risultato ... Leggi su topicnews (Di giovedì 5 maggio 2022) Per uno deglidi “” sembra che la fine del suo percorso all’interno deldi Maria De Filippi sia ormai prossima Quella di cui parliamo oggi non sarà di certo una notizia che farà molto piacere ai tanti telespettatori del talent show di Maria. Questi ultimi sanno bene che manca sempre di meno alla decretazione del campione. Dopo la vittoria dello scorso anno di Giulia Stabile, adesso il pubblico è curioso di scoprire se a trionfare sarà ancora una volta un ballerino oppure un cantante.(Websource)Uno dei ballerini più promettenti di questa ventunesima edizione è stato eliminato proprio la scorsa puntata. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, allievo della squadra composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Per lui il ballottaggio finale con Albe è risultato ...

Advertising

Isabell11224601 : @Amici213 @amicii_news Dario aveva già ballato al serale di Amici ed era allievo della peparini prima di entrare ne… - Emanuela190682 : RT @LGrullita: io oggi davvero non so come fare. ciurma a noi si uniscono un bel po' di amici che mi hanno scritto oggi x la prima volta pu… - AlbachiaraPari1 : RT @LGrullita: io oggi davvero non so come fare. ciurma a noi si uniscono un bel po' di amici che mi hanno scritto oggi x la prima volta pu… - LGrullita : io oggi davvero non so come fare. ciurma a noi si uniscono un bel po' di amici che mi hanno scritto oggi x la prima… - giulianabianco4 : @chiaranosense Anche a me manca mi mancano le sue interviste?????????? Michele l'anno prossimo lo vogliono insegnante ad amici #Amici21 -