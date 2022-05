Amici Anna Pettinelli attacca Luigi Strangis si veste da Elvis e canta cose antiche (Di giovedì 5 maggio 2022) Luigi Strangis di Rudy Zerbi proprio non piace ad Anna Pettinelli che, con il suo Albe, sta portando avanti un percorso nella scuola di Amici più moderno e pop. Se Luigi è famoso per il suo repertorio classico e per essere un polistrumentista (un Morgan in erba e con meno spocchia, per farvi capire), Albe Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 5 maggio 2022)di Rudy Zerbi proprio non piace adche, con il suo Albe, sta portando avanti un percorso nella scuola dipiù moderno e pop. Seè famoso per il suo repertorio classico e per essere un polistrumentista (un Morgan in erba e con meno spocchia, per farvi capire), Albe

Advertising

liguori_liguori : RT @Versi_del_Tempo: 'Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto p… - semprelibri : RT @Versi_del_Tempo: 'Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto p… - CarenteStella : RT @Versi_del_Tempo: 'Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto p… - RetwittL : RT @Versi_del_Tempo: 'Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto p… - SalaLettura : RT @Versi_del_Tempo: 'Amici, pochi. In un modo o nell’altro riescono sempre a ferirmi, o a tradirmi: ed esser traditi in amicizia è molto p… -