Amber Heard: “Non dimenticherò mai le prime botte di Depp”. Le foto shock (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua il lungo e triste processo tra Amber Heard e Johnny Depp, una delle ex coppie più glamour e invidiate di Hollywood, oggi ridotte ad accusarsi delle cose più ignobili, a fare scempio delle loro vite e dei loro sentimenti, a esporre sotto la luce dei riflettori la loro intimità e i loro segreti. Giudicati non solo dalla corte del Fairfax County Circuit Court in Virginia ma dal mondo intero, diviso in due fazioni urlanti, il team Depp, molto più numeroso e alimentato da una misoginia vergognosa e quello Heard, più esiguo ma altrettanto avvelenato. Team Johnny nel processo Heard-Depp Perché è proprio il veleno, liquido pernicioso e invadente, la benzina che alimenta tutta la vicenda, risultato di una relazione partita come un grande amore e deteriorata, ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022) Continua il lungo e triste processo trae Johnny, una delle ex coppie più glamour e invidiate di Hollywood, oggi ridotte ad accusarsi delle cose più ignobili, a fare scempio delle loro vite e dei loro sentimenti, a esporre sotto la luce dei riflettori la loro intimità e i loro segreti. Giudicati non solo dalla corte del Fairfax County Circuit Court in Virginia ma dal mondo intero, diviso in due fazioni urlanti, il team, molto più numeroso e alimentato da una misoginia vergognosa e quello, più esiguo ma altrettanto avvelenato. Team Johnny nel processoPerché è proprio il veleno, liquido pernicioso e invadente, la benzina che alimenta tutta la vicenda, risultato di una relazione partita come un grande amore e deteriorata, ...

