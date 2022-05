Amber Heard ha copiato Il talento di Mr. Ripley durante la sua deposizione: la scoperta dei fan (Di giovedì 5 maggio 2022) Amber Heard ha copiato la sua deposizione dal film intitolato Il talento di Mr. Ripley: a scoprirlo sono stati i fan di Johnny Depp e la cosa inquietante è che il testo è stato ripetuto parola per parola. Amber Heard sta testimoniando proprio in queste ore durante il processo per diffamazione che l'ex marito Johnny Depp ha intentato contro di lei: alcuni spettatori si sono resi conto che l'attrice ha copiato di sana pianta molte delle sue dichiarazioni da Il talento di Mr. Ripley e da altri film e programmi TV, tra i quali figurano Notting Hill, Maid e Alpha Dog. In un popolare thread pubblicato su Twitter dall'attrice Christina Pykles si afferma che la testimonianza di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022)hala suadal film intitolato Ildi Mr.: a scoprirlo sono stati i fan di Johnny Depp e la cosa inquietante è che il testo è stato ripetuto parola per parola.sta testimoniando proprio in queste oreil processo per diffamazione che l'ex marito Johnny Depp ha intentato contro di lei: alcuni spettatori si sono resi conto che l'attrice hadi sana pianta molte delle sue dichiarazioni da Ildi Mr.e da altri film e programmi TV, tra i quali figurano Notting Hill, Maid e Alpha Dog. In un popolare thread pubblicato su Twitter dall'attrice Christina Pykles si afferma che la testimonianza di ...

Advertising

ParliamoDiNews : Amber Heard racconta la prima volta che Johnny Depp l`ha picchiata: `Sapevo che era sbagliato ma non volevo lasciar… - Dadan18340073 : RT @FonteUfficiale: Amber Heard ha depositato la sua testimonianza sulle presunte violenze da parte dell’ex marito Johnny Depp: https://t.… - lo_shuffler : Amber Heard ha dichiarato che #JohnnyDepp , sotto l'effetto di droghe, si sarebbe tagliato il dito per disegnare un… - twearkingmiley : Quello che ha testimoniato oggi amber heard è orribile, veramente uno scenario assurdo di violenza. Eppure, dopo es… - doomsdayoption : RT @zonwu: Amber Heard, nella sua testimonianza, ha copiato alcune frasi da 'Il talento di Mr. Ripley'. Non citato, ma copiato e recitato… -