Amber Heard: "Depp era l'amore della mia vita, ma anche orribile" (Di giovedì 5 maggio 2022) "Era l'amore della mia vita" ma era anche "qualcosa di orribile". Così l'attrice americana Amber Heard, 36 anni, ha testimoniato contro l'ex marito Johnny Depp, star di "Pirati dei Caraibi" durante l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) "Era l'mia" ma era"qualcosa di". Così l'attrice americana, 36 anni, ha testimoniato contro l'ex marito Johnny, star di "Pirati dei Caraibi" durante l'...

Advertising

superqueer_ : RT @BARRICADE248: Vincenza mi manda le stesse vibes di Amber Heard...#uominiedonne - BARRICADE248 : Vincenza mi manda le stesse vibes di Amber Heard...#uominiedonne - xinupitsumu : RT @nelsottobosco: amber heard è una persona di merda ed è una persona violenta eppure neanche se fosse 100 volte peggio di come è si merit… - Marteensis : RT @nelsottobosco: amber heard è una persona di merda ed è una persona violenta eppure neanche se fosse 100 volte peggio di come è si merit… - infoitcultura : Amber Heard contro Johnny Depp, il processo continua. Ora tocca a lei: «Le prime botte quando ho riso per un s -