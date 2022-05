All’inaugurazione di Eurovision la protesta contro il lavoro gratuito dei volontari (Di giovedì 5 maggio 2022) Sabato 7 maggio in occasione dell’inaugurazione dell’Eurovision, al Parco del Valentino è indetto un presidio da parte della sigla “Dobbiamo Vivere” che riunisce lavoratori precari e disoccupati, per denunciare “l’utilizzo del lavoro gratuito nella realizzazione del festival internazionale e nelle attività abituali del Comune di Torino, nonché la diffusione massiccia di forme di lavoro gratuito e semigratuito”. Come spiegano nel loro appello: “Come disoccupati e precari organizzati ci opponiamo con forza alla diffusione del lavoro gratuito e semigratuito, e del volontariato istituzionalizzato che sostituisce il lavoro pagato. Rivendichiamo invece un massiccio piano di assunzioni per garantire il buon ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 5 maggio 2022) Sabato 7 maggio in occasione dell’inaugurazione dell’, al Parco del Valentino è indetto un presidio da parte della sigla “Dobbiamo Vivere” che riunisce lavoratori precari e disoccupati, per denunciare “l’utilizzo delnella realizzazione del festival internazionale e nelle attività abituali del Comune di Torino, nonché la diffusione massiccia di forme die semi”. Come spiegano nel loro appello: “Come disoccupati e precari organizzati ci opponiamo con forza alla diffusione dele semi, e del volontariato istituzionalizzato che sostituisce ilpagato. Rivendichiamo invece un massiccio piano di assunzioni per garantire il buon ...

Advertising

nuovasocieta : All’inaugurazione di Eurovision la protesta contro il lavoro gratuito dei volontari - discoradioIT : 'Siamo davvero all'inizio di dieci giorni ad altissima intensità per Torino, con #Eurovision renderemo il nostro te… - AnnaRit29005782 : #jeru cioè il 10 maggio blanco e mamhood all’eurovision Kn brividi..e poi abbiamo jessi e Baru all’inaugurazione??? Sto volando ?? - IlaIaia93 : RT @lorusso_stefano: Oggi è stato il primo giorno di prove per le delegazioni già arrivate a Torino e - da stasera - sulla Mole antonellian… - TAXICABria : RT @lorusso_stefano: Oggi è stato il primo giorno di prove per le delegazioni già arrivate a Torino e - da stasera - sulla Mole antonellian… -