Allegri risponde a Cassano: "Io non ho i social, faccio solo i complimenti ad Ancelotti" (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Cassano, durante un episodio della Bobo Tv, aveva duramente criticato Allegri ed Ancelotti, rimproverando al primo di giocar male ed al secondo (fresco finalista di Champions League) di aver... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio, durante un episodio della Bobo Tv, aveva duramente criticatoed, rimproverando al primo di giocar male ed al secondo (fresco finalista di Champions League) di aver...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Allegri risponde a #Cassano: 'Io non ho i social, faccio solo i complimenti ad #Ancelotti' - darkpoleogangg : RT @mirkonicolino: #Vlahovic che 'accusa' il mister di aver fatto un tocco in più, lui che risponde una cosa tipo: 'Non vedi con che scarpe… - Finoallafine321 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic che 'accusa' il mister di aver fatto un tocco in più, lui che risponde una cosa tipo: 'Non vedi con che scarpe… - ClaudioAgos : RT @mirkonicolino: #Vlahovic che 'accusa' il mister di aver fatto un tocco in più, lui che risponde una cosa tipo: 'Non vedi con che scarpe… - Spirit78328977 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic che 'accusa' il mister di aver fatto un tocco in più, lui che risponde una cosa tipo: 'Non vedi con che scarpe… -