Allegri “Coppa Italia un obiettivo, contenti del 4° posto” (Di giovedì 5 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare più punti possibili. Con l'entrata in Champions abbiamo raggiunto l'obiettivo minino, siamo contenti”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato del ‘Ferraris' contro il Genoa. “Le voci di mercato? “A tre giornate dalla fine del campionato e con la Coppa Italia da raggiungere, tutti devono mettersi a disposizione per la società e per se stessi – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Bisogna però arrivare con lucidità alla sfida con l'Inter, la Coppa Italia è un obiettivo e come la Champions è molto difficile da vincere. Niente è impossibile e deve sempre esserci l'ambizione di poter vincere, non bisogna mai limitarsi di fronte agli obiettivi”. Circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare più punti possibili. Con l'entrata in Champions abbiamo raggiunto l'minino, siamo”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della sfida di campionato del ‘Ferraris' contro il Genoa. “Le voci di mercato? “A tre giornate dalla fine del campionato e con lada raggiungere, tutti devono mettersi a disposizione per la società e per se stessi – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Bisogna però arrivare con lucidità alla sfida con l'Inter, laè une come la Champions è molto difficile da vincere. Niente è impossibile e deve sempre esserci l'ambizione di poter vincere, non bisogna mai limitarsi di fronte agli obiettivi”. Circa ...

