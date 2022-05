Allegri: «Ancelotti non passa mai di moda, è come il vestito blu o il vestito grigio» (Di giovedì 5 maggio 2022) Ovviamente scrolla le spalle, Massimiliano Allegri, quando gli viene chiesto in conferenza stampa delle critiche che gli rivolge puntualmente Antonio Cassano. Che s’è convertito al guardiolismo (una conversione tardiva, peraltro, visto che spuntano come i funghi i video del 2018 e del 2019 in cui sparava a zero sul tiki taka) e che non perde occasione per fare opera di delegittimazione sull’allenatore della Juventus. Non gli risponde, Allegri. Si limita a dire che «non ha i social, non ha niente». Un po’ come fece Ancelotti, lodato da Max per l’ennesima impresa. «Posso solo fare i complimenti ad Ancelotti, ha fatto una cosa straordinaria», ha detto Allegri. «È stato un allenatore anche molto criticato, non era di moda. Le mode passano, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Ovviamente scrolla le spalle, Massimiliano, quando gli viene chiesto in conferenza stampa delle critiche che gli rivolge puntualmente Antonio Cassano. Che s’è convertito al guardiolismo (una conversione tardiva, peraltro, visto che spuntanoi funghi i video del 2018 e del 2019 in cui sparava a zero sul tiki taka) e che non perde occasione per fare opera di delegittimazione sull’allenatore della Juventus. Non gli risponde,. Si limita a dire che «non ha i social, non ha niente». Un po’fece, lodato da Max per l’ennesima impresa. «Posso solo fare i complimenti ad, ha fatto una cosa straordinaria», ha detto. «È stato un allenatore anche molto criticato, non era di. Le modeno, ...

Advertising

juventusfc : ??? Allegri: «Per quanto riguarda #RealManCity, è stata una partita meravigliosa. Devo fare i complimenti a Carlo An… - alessio_morra : Si glorifica Carletto #Ancelotti, ma io più che allo sconfitto #Guardiola penso a #Zidane che ha lasciato il… - GiankarlinoP : RT @Inzaghi711: Un minuto di silenzio per i tifosi del Real che hanno assaporato l'idea di avere #Allegri e invece si ritrovano solo con #A… - napolista : #Allegri: «#Ancelotti non passa mai di moda, è come il vestito blu o il vestito grigio» In conferenza stampa. «È s… - Fraaaaa96 : “Posso solo fare i complimenti ad Ancelotti, ha fatto una cosa straordinaria. È stato un allenatore anche molto cri… -